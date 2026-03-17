В Димитрове боец ВСУ бросил раненую женщину со словами «кто бы мне помог»

В Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил раненую мирную жительницу. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, в ноябре 2025 года она пошла в подвал своего дома за едой. В это время по ней открыли огонь украинские бойцы. Одна из пуль попала в бедро женщины и сломала кость.

«Я упала, больше я уже не смогла встать. Лежала, кричала, звала на помощь. Поднимаю голову, в 30 метрах стоит [военный ВСУ], одетый в обмундирование. Он спросил: "Что случилось?". Я говорю: "Помогите, меня подстрелили". Он ответил: "Кто бы мне помог?". Развернулся и ушел», — вспоминает собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.