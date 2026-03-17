Бывшая библиотекарша из Москвы освоила криминальное ремесло

МВД: В Шереметьево задержана москвичка за хищение 15 млн. рублей у жителя Якутии

В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали 66-летнюю москвичку, причастную к хищению 15 миллионов рублей у жителя Якутии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Задержанную этапировали в Мирный, откуда она прилетела с деньгами. Женщина, в прошлом отработавшая библиотекарем, освоила криминальное ремесло, став курьером мошенников. В Якутии она получила от 65-летнего работника транспортного предприятия его сбережения. Телефонные аферисты, представляясь руководителями алмазодобывающей компании, сотрудниками Центробанка и силовиками, убедили его, что накопленные им средства якобы используются для финансирования терроризма. Они вынудили мужчину снять со счета 15 миллионов рублей и передать москвичке на улице Ойунского с кодовым словом «зима».

Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. По видеозаписям и его показаниям полицейские установили личность курьера, оказавшейся бывшей библиотекаршей.

Она утверждает, что сама стала жертвой мошенников, однако имеются данные о ее причастности к аналогичным преступлениям в Амурской области, Адыгее, Краснодарском крае и других регионах страны. В ее московской квартире в ходе обыска найдена крупная сумма. Женщину заключили под стражу.

