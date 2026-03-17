08:41, 17 марта 2026

Бывшая библиотекарша из Москвы освоила криминальное ремесло

МВД: В Шереметьево задержана москвичка за хищение 15 млн. рублей у жителя Якутии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали 66-летнюю москвичку, причастную к хищению 15 миллионов рублей у жителя Якутии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Задержанную этапировали в Мирный, откуда она прилетела с деньгами. Женщина, в прошлом отработавшая библиотекарем, освоила криминальное ремесло, став курьером мошенников. В Якутии она получила от 65-летнего работника транспортного предприятия его сбережения. Телефонные аферисты, представляясь руководителями алмазодобывающей компании, сотрудниками Центробанка и силовиками, убедили его, что накопленные им средства якобы используются для финансирования терроризма. Они вынудили мужчину снять со счета 15 миллионов рублей и передать москвичке на улице Ойунского с кодовым словом «зима».

Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. По видеозаписям и его показаниям полицейские установили личность курьера, оказавшейся бывшей библиотекаршей.

Она утверждает, что сама стала жертвой мошенников, однако имеются данные о ее причастности к аналогичным преступлениям в Амурской области, Адыгее, Краснодарском крае и других регионах страны. В ее московской квартире в ходе обыска найдена крупная сумма. Женщину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что без вести пропавшего 16-летнего студента воронежского техникума заставляли выдавать себя за сотрудника ФСБ. Он стал жертвой психологического террора мошенников, которые взломали аккаунт юноши, представились ему сотрудниками ФСБ и обвинили его в государственной измене.

