Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 11 марта 2026Силовые структуры

Разоблачен выдававший себя за сотрудника ФСБ пропавший без вести российский студент

Студента воронежского техникума подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Без вести пропавшего 16-летнего студента воронежского техникума заставляли выдавать себя за сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным правоохранителей, 8 марта в полицию поступило сообщение о том, что фигурант ушел из дома и не вернулся. Оперативники выяснили, что он стал жертвой психологического террора мошенников. Они взломали аккаунт юноши, представились ему сотрудниками ФСБ и обвинили его в государственной измене. Таким образом злоумышленники заставили его выполнять задания, чтобы тот снял с себя подозрения — подросток забирал деньги у обманутых аферистами граждан и передавал их мошенникам. Юноша объехал несколько городов.

Полицейские установили три факта, когда подросток в роли курьера забирал деньги у граждан в разных регионах России. Общая сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Правоохранители нашли фигуранта в Санкт-Петербурге. Там его задержали и доставили в Воронеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали подростков, забравших у пенсионера 22 золотых слитка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    В пережившей удар Strom Shadow Брянской области вновь ввели ракетную опасность

    Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к невесте Брэда Питта

    Гонорары Галустяна удвоились после развода

    «Железный купол» Израиля назвали ржавым

    В Кремле рассказали о сроках действия ограничений связи в Москве

    ООН предупредила о риске подорожания продуктов из-за войны в Иране

    Певица Слава выбрила виски и показала новый имидж после скандального концерта

    Российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска

    Военкор рассказал о подготовке Украиной провокации против России на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok