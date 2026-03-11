Разоблачен выдававший себя за сотрудника ФСБ пропавший без вести российский студент

Студента воронежского техникума подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Без вести пропавшего 16-летнего студента воронежского техникума заставляли выдавать себя за сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным правоохранителей, 8 марта в полицию поступило сообщение о том, что фигурант ушел из дома и не вернулся. Оперативники выяснили, что он стал жертвой психологического террора мошенников. Они взломали аккаунт юноши, представились ему сотрудниками ФСБ и обвинили его в государственной измене. Таким образом злоумышленники заставили его выполнять задания, чтобы тот снял с себя подозрения — подросток забирал деньги у обманутых аферистами граждан и передавал их мошенникам. Юноша объехал несколько городов.

Полицейские установили три факта, когда подросток в роли курьера забирал деньги у граждан в разных регионах России. Общая сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Правоохранители нашли фигуранта в Санкт-Петербурге. Там его задержали и доставили в Воронеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали подростков, забравших у пенсионера 22 золотых слитка.