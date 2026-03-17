15:48, 17 марта 2026

Части россиян пообещали аномальное тепло

Синоптик Паршина: В Коми и Ненецком округе будет на 6-8 градусов теплее нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Olezzo / Shutterstock / Fotodom  

На текущей неделе температура воздуха на севере европейской части территории РФ будет превышать норму. Аномально теплую погоду в ближайшие дни части россиян пообещала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством ТАСС.

«На севере европейской территории России, это Архангельская область, Коми, Ненецкий округ, температура будет превышать климатические показатели на шесть-восемь градусов Цельсия», — поделилась информацией синоптик. Так, в ночные часы в этих регионах ожидаются слабые морозы, а в дневные столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки, отметила она.

Паршина добавила, что в четверг, 19 марта, сильный снег пройдет в Ненецком автономном округе и Мурманской области, вероятны метели. Ветер при этом будет усиливаться до 15-18 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Москву придут сибирские ночи.

    Последние новости

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

    В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

    Россиян предупредили об опасном половодье

    В Госдуме приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

    Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

    Блогер Лерчек закрыла долг перед налоговой

    Телеведущая согласилась сняться в популярном шоу и испытала мучения

    Раскрыты детали атаки Израиля на серого кардинала Ирана

    Россияне сняли со счетов максимальную сумму

    Все новости
