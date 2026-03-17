Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:04, 17 марта 2026Путешествия

Еще одна страна Африки захотела ввести безвизовый режим для россиян

Россия и Мозамбик начали работу над соглашением о взаимной отмене виз
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Еще одна страна Африки — Мозамбик — захотела ввести безвизовый режим для российских туристов. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Хараре.

Уточняется, что Россия и восточноафриканское государство начали работу над соглашением о взаимной отмене виз, в настоящее время согласовываются его пункты. «Документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика», — заявили в ведомстве. Кроме того, в посольстве сообщили, что российская сторона ведет переговоры об аналогичном договоре с Зимбабве.

Ранее был раскрыт срок начала действия безвиза между Россией и Саудовской Аравией. Так, он заработает во второй половине 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok