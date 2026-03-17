Еще одна страна Африки захотела ввести безвизовый режим для россиян

Россия и Мозамбик начали работу над соглашением о взаимной отмене виз

Еще одна страна Африки — Мозамбик — захотела ввести безвизовый режим для российских туристов. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Хараре.

Уточняется, что Россия и восточноафриканское государство начали работу над соглашением о взаимной отмене виз, в настоящее время согласовываются его пункты. «Документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика», — заявили в ведомстве. Кроме того, в посольстве сообщили, что российская сторона ведет переговоры об аналогичном договоре с Зимбабве.

Ранее был раскрыт срок начала действия безвиза между Россией и Саудовской Аравией. Так, он заработает во второй половине 2026 года.