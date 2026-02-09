Реклама

15:28, 9 февраля 2026

Раскрыт срок начала действия безвиза между Россией и Саудовской Аравией

Алина Черненко

Фото: adznano3 / Shutterstock / Fotodom

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией (СА) заработает во второй половине 2026 года. Срок начала действия соответствующего соглашения раскрыл глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине — во второй половине уж точно оно заработает», — уточнил чиновник в беседе с журналистами на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

Россия и СА подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов в декабре 2025 года. Церемония состоялась в рамках Российско-Саудовского делового форума в Эр-Рияде.

