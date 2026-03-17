Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 17 марта 2026

Фото Ивлеевой в чулках высмеяли в сети фразой «на голую вечеринку собираешься?»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в откровенном виде и подверглась насмешкам в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных снимках в черном мини-платье, чулках и туфлях, украшенных серебристыми сияющими стразами. При этом ее эффектный внешний вид был дополнен жемчужным ожерельем и браслетом.

Пост знаменитости набрал 112 тысяч лайков и 677 комментариев. Образ Ивлеевой напомнил многим подписчикам о скандальной вечеринке, которая прошла в 2023 году. «На голую вечеринку собираешься?», «Научилась украшения носить на шее, а не на ягодицах», «Как будто знакомый образ. Не хватает бриллианта на том самом месте», «Ничего не боишься? Сейчас опять на тебя налетят и скажут, что ты голая», «На те вечеринки больше не ходи», — шутили они.

Однако были и те пользователи сети, которые поддержали возвращение звезды в соцсети: «Разве законно быть такой шикарной?», «Сколько в тебе стиля. Икона навсегда», «Вернулась богиня», «Вайб русской Хэйли Бибер», «Легенда заявила о себе».

В январе Ивлеева показала на камеру борьбу с целлюлитом со словами «до фига свободного времени».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok