Раскрыт размер предотвращенного ущерба от хищений на производстве вооружений

13:09, 17 марта 2026

ФСБ: В 2025 году предотвращено хищение 30 млрд рублей на производстве вооружений
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

В 2025 году в России предотвратили ущерб от хищений на производстве вооружений на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным следствия, около 10 миллиардов рублей уже удалось вернуть в бюджет страны и предприятиям оборонно-промышленного комплекса. За прошедший год по фактам хищения было возбуждено свыше 700 уголовных дел, более 200 человек получили сроки.

Ранее сообщалось, что в Москве по ходатайству следствия арестовали и отправили в СИЗО двух руководителей коммерческих компаний, подозреваемых в хищении у предприятий оборонно-промышленного комплекса.

