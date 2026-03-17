09:59, 17 марта 2026

Глав коммерческих компаний арестовали за хищение сотен миллионов у предприятий ОПК

Владимир Седов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве по ходатайству следствия арестовали и отправили в СИЗО двух руководителей коммерческих компаний, подозреваемых в хищении у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемые ввели в заблуждение представителей предприятий с целью хищения более чем 460 миллионов рублей, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли средства мобильной связи, различные носители информации, компьютеры и важные для следствия документы.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские следователи направили в суды уголовные дела о коррупции в сфере ОПК в отношении 88 обвиняемых.

