Грабительница с длинным дулом не смогла напугать женщин в Москве и попала на видео

В Москве полиция задержала женщину после неудачной попытки ограбления ПВЗ

В Москве грабительница с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, неудачно попыталась забрать наличность в пункте выдачи заказов на Волгоградском проспекте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в МВД России

На кадрах видна женщина, размахивающая перед лицом сотрудницы ПВЗ длинным дулом, но она уходит, приходит вторая, которую также не смогла напугать грабительница. Она покидает помещение.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в попытке разбоя. Она находится в федеральном розыске за совершение другого преступления в Санкт-Петербурге. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу.

