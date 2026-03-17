09:16, 17 марта 2026

Грабительница с длинным дулом не смогла напугать женщин в Москве и попала на видео

В Москве полиция задержала женщину после неудачной попытки ограбления ПВЗ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве грабительница с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, неудачно попыталась забрать наличность в пункте выдачи заказов на Волгоградском проспекте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в МВД России

На кадрах видна женщина, размахивающая перед лицом сотрудницы ПВЗ длинным дулом, но она уходит, приходит вторая, которую также не смогла напугать грабительница. Она покидает помещение.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в попытке разбоя. Она находится в федеральном розыске за совершение другого преступления в Санкт-Петербурге. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Якутии полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на дальнобойщиков.

    Последние новости

    Устроившие теракт в «Крокусе» подали жалобы. Раскрыта реакция осужденных на приговоры

    Россиянам рассказали о давней схеме мошенничества в Турции

    Израиль начал новую масштабную волну ударов по Тегерану

    Суд определился с датой рассмотрения дела Моргенштерна

    В российском городе глыба льда придавила женщину на остановке

    Грабительница с длинным дулом не смогла напугать женщин в Москве и попала на видео

    Российские бойцы на СВО рассказали об альтернативном мессенджере

    В ОАЭ вспыхнул пожар после атаки БПЛА

    В Подмосковье аномально рано зацвела верба

    Трамп потребовал десять миллиардов долларов моральной компенсации

    Все новости
