Игрок «Авангарда» Шарипзянов побил рекорд результативности КХЛ среди защитников

Игрок «Авангарда» Шарипзянов набрал 66 очков и побил рекорд КХЛ для защитников

Игрок «Авангарда» Дамир Шарипзянов побил рекорд результативности регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди защитников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний защитник «ястребов» набрал 66-е очко в выездном матче своей команды с минским «Динамо». Таким образом, он побил рекорд бывшего игрока «Металлурга» Криса Ли, у которого было 65 баллов в регулярном чемпионате КХЛ.

Шарипзянов к текущему моменту провел в сезоне-2025/26 65 матчей. В них он забросил 23 шайбы и сделал 43 результативные передачи.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 21 марта, а уже 23-го числа стартует розыгрыш Кубка Гагарина. По мнению букмекеров, «Авангард» входит в тройку фаворитов турнира.