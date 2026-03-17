20:27, 17 марта 2026Спорт

Игрок «Авангарда» Шарипзянов побил рекорд результативности КХЛ среди защитников

Игрок «Авангарда» Дамир Шарипзянов побил рекорд результативности регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди защитников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний защитник «ястребов» набрал 66-е очко в выездном матче своей команды с минским «Динамо». Таким образом, он побил рекорд бывшего игрока «Металлурга» Криса Ли, у которого было 65 баллов в регулярном чемпионате КХЛ.

Шарипзянов к текущему моменту провел в сезоне-2025/26 65 матчей. В них он забросил 23 шайбы и сделал 43 результативные передачи.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 21 марта, а уже 23-го числа стартует розыгрыш Кубка Гагарина. По мнению букмекеров, «Авангард» входит в тройку фаворитов турнира.

