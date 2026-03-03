Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:59, 3 марта 2026Спорт

В Кубке Гагарина сменился фаворит

Главным фаворитом Кубка Гагарина вместо «Локомотива» стал «Металлург»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Букмекеры назвали нового фаворита Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Вместо ярославского «Локомотива», который считался главным претендентом на победу в декабре, первое место в списке фаворитов занял магнитогорский «Металлург». На успех команды можно поставить с коэффициентом 3,10. Победа ярославцев котируется коэффициентом 3,20.

Тройку претендентов на победу в КХЛ замыкает омский «Авангард» (коэффициент на победу — 4,50). За ним расположился казанский «Ак Барс» (8,00).

В мае 2025-го «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В финале ярославцы обыграли челябинский «Трактор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Президент Литвы ударился головой

    Раскрыта дальность российских «Ланцетов»

    Названа цена продажи Рижского вокзала в Москве

    Уехавшая в США российская блогерша пожаловалась на американские школы

    На Украине приготовились к наступлению России на Днепропетровск

    Москву предупредили о нашествии вредителей

    Назван крайний срок открытия Ормузского пролива

    Момент землетрясения в Сочи сняли на видео

    Суд определил судьбу российского рэпера Face

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok