В Кубке Гагарина сменился фаворит

Главным фаворитом Кубка Гагарина вместо «Локомотива» стал «Металлург»

Букмекеры назвали нового фаворита Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Вместо ярославского «Локомотива», который считался главным претендентом на победу в декабре, первое место в списке фаворитов занял магнитогорский «Металлург». На успех команды можно поставить с коэффициентом 3,10. Победа ярославцев котируется коэффициентом 3,20.

Тройку претендентов на победу в КХЛ замыкает омский «Авангард» (коэффициент на победу — 4,50). За ним расположился казанский «Ак Барс» (8,00).

В мае 2025-го «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В финале ярославцы обыграли челябинский «Трактор».