17:33, 9 декабря 2025Спорт

Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

Букмекеры сочли «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина после половины «регулярки»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворитов Кубка Гагарина после того, как прошла половина регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

По мнению аналитиков, главным фаворитом является действующий чемпион — ярославский «Локомотив». На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,70. Если железнодорожники не смогут защитить титул, сыграет ставка с коэффициентом 1,45.

На втором месте в списке претендентов на титул находится лидер Восточной конференции — магнитогорский «Металлург». Победа этого клуба в Кубке Гагарина оценивается коэффициентом 3,10. Топ-3 замыкает омский «Авангард» (6,20).

Ранее сербский теннисист Новак Джокович спрогнозировал итоги чемпионата мира 2026 года по футболу. По мнению спортсмена, в финале встретятся Мексика и Португалия. Победу Джокович отдал последним.

