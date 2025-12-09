Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

Букмекеры сочли «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина после половины «регулярки»

Букмекеры назвали фаворитов Кубка Гагарина после того, как прошла половина регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

По мнению аналитиков, главным фаворитом является действующий чемпион — ярославский «Локомотив». На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,70. Если железнодорожники не смогут защитить титул, сыграет ставка с коэффициентом 1,45.

На втором месте в списке претендентов на титул находится лидер Восточной конференции — магнитогорский «Металлург». Победа этого клуба в Кубке Гагарина оценивается коэффициентом 3,10. Топ-3 замыкает омский «Авангард» (6,20).

