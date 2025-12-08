Реклама

12:35, 8 декабря 2025Спорт

Джокович назвал финалистов и победителя ЧМ-2026 по футболу

Новак Джокович: Португалия победит Мексику в финале ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович спрогнозировал итоги чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению спортсмена, в финале встретятся Мексика и Португалия. Победу Джокович отдал последним.

Букмекеры оценивают вероятность выхода Португалии в финал чемпионата мира коэффициентом 6,00. Победа команды Криштиану Роналду оценивается коэффициентом 12. На титул Мексики можно поставить с коэффициентом 41,00.

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

