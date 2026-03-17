Интересовавшийся Министерством обороны россиянин попал под следствие

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по стать 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 36-летний местный житель по заданию кураторов из украинских спецслужб занимался сбором и передачей информации об объектах Министерства обороны России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Мужчина задержан.

По данной статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

