Иран ударил по штабу миссии Евросоюза

В Багдаде иранский дрон попал в отель, в котором расположен штаб миссии ЕС

Иранский дрон нанес удар по последним этажам отеля «Аль-Рашид», где расположен штаб миссии Европейского союза (ЕС) и дипломатическое представительство Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Утверждается, что на момент атаки в здании находились иностранные работники и сотрудники нефтяных компаний. Сообщений о жертвах не постепало.

«Отель находится в Зеленой зоне (район, где расположены иностранные и правительственные объекты — прим. "Ленты.ру"), недалеко от посольства США, которое также пострадало менее 48 часов назад», — указано в сообщении.

Ранее военнослужащие Ирана нанесли удары по объектам израильской компании по производству оружия Rafael и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries.