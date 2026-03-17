15:51, 17 марта 2026Мир

Израиль обратился к новому верховному лидеру Ирана с требованием

Глава МИД Израиля потребовал от верховного лидера Ирана показать свое лицо
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Глава МИД Израиля Гидеон Саар потребовал от нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи показать свое лицо. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, видео доступно на странице израильского ведомства в соцсети X.

Дипломат сказал, что вечером 16 марта в ходе ударов Армии обороны Израиля не стало командира сил милиции КСИР «Басидж» Гулямрезы Солеймани и секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани, без которых «иранцам стало безопаснее».

«Кстати, Моджтабу мы до сих пор не видели. Разве вам не хотелось бы его увидеть, министр?» — обратился Саар к эстонскому коллеге. По его словам, верховный лидер Ирана может «продолжать прятаться», но должен показать свое лицо, потому что его отсутствие начинает «позорить иранский режим».

Ранее израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также подтвердил информацию. Телеканал отметил, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.

