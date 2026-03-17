06:26, 17 марта 2026Мир

Израиль вновь начал бить по двум столицам

ЦАХАЛ: Началась масштабная серия атак по инфраструктуре Тегерана и Бейрута
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Израильские силы объявили о нанесении широкомасштабных ударов по столицам Ирана и Ливана. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаках по Тегерану, а также по инфраструктуре «Хезболлах» в Бейруте.

В заявлении говорится, что целями стали объекты правительственной инфраструктуры в иранской столице. Кроме того, ЦАХАЛ стал наносить удары «по террористический инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте», отметили военные.

До этого ЦАХАЛ заявил, что уничтожил в Тегеране самолет верховного лидера Ирана. Уточняется, что воздушное судно также использовалось другими высокопоставленными должностными лицами и иранскими военнослужащими для «продвижения военных закупок и обеспечения координации со странами оси».

