Израиль вновь начал бить по двум столицам

ЦАХАЛ: Началась масштабная серия атак по инфраструктуре Тегерана и Бейрута

Израильские силы объявили о нанесении широкомасштабных ударов по столицам Ирана и Ливана. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаках по Тегерану, а также по инфраструктуре «Хезболлах» в Бейруте.

В заявлении говорится, что целями стали объекты правительственной инфраструктуры в иранской столице. Кроме того, ЦАХАЛ стал наносить удары «по террористический инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте», отметили военные.

До этого ЦАХАЛ заявил, что уничтожил в Тегеране самолет верховного лидера Ирана. Уточняется, что воздушное судно также использовалось другими высокопоставленными должностными лицами и иранскими военнослужащими для «продвижения военных закупок и обеспечения координации со странами оси».