Известный российский журналист назвал повод для зависти израильтянам

Журналист Додолев заявил, что сплоченности израильтян можно позавидовать

Известный российский журналист и медиаменеджер Евгений Додолев назвал повод для зависти израильтянам. Об этом он заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Журналист отметил, что жители Израиля — это очень сплоченные люди, которые не замечают, что их страна ведет себя агрессивно в военных конфликтах. «Они живут в этой атмосфере порыва единения, что "мы все вместе". Этому можно позавидовать», — заявил медиаменеджер.

Он уточнил, что это качество есть и у тех, кто уехал в Израиль из России.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России, вспомнил о получении израильского гражданства и чуть не заплакал. Он заявил, что очень благодарен Израилю за то, что он становится для этнических евреев местом, где их всегда ждут. При этом юморист отметил, что не живет в Израиле.