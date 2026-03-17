Спорт
23:45, 17 марта 2026

Команда российского вратаря Хайкина вылетела из Лиги чемпионов

Владислав Уткин

Фото: Alessandra Tarantino / AP

«Буде-Глимт», команда российского вратаря Никиты Хайкина, проиграла «Спортингу» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:5 и вылетела из турнира.

Голами в составе португальского клуба отметились Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалеш, Луис Суарес, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес и Рафаэл Нел. Три из них было забито в основное время, оставшиеся — в течение двух дополнительных таймов.

Хайкин в течение матча оформил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов в сезоне, у него 68 спасений. По этому показателю он обошел вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

«Спортинг» обыграл «Буде-Глимт» по сумме двух матчей со счетом 5:0. Португальцы в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют с победителем пары «Арсенал» — «Байер».

    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    «Тупые ублюдки, зачем вы это сделали?». Почему европейские союзники США не хотят влезать в войну с Ираном и чего они добиваются?

    В МИД Германии оценили возможность ослабить санкции против России

    Поляк угрожал ножом украинцу в трамвае

    Падчерица Маши Распутиной сделала громкое заявление о певице

    Иран сообщил о попадании снаряда на территорию АЭС

    Команда российского вратаря Хайкина вылетела из Лиги чемпионов

    Офицер ВВС США свалил вину за уничтожение ядерных ракет на НЛО

    Госдеп приказал посольствам США по всему миру пересмотреть меры безопасности

    Зеленский заявил о помощи США на Ближнем Востоке

    Все новости
