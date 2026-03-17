Команда российского вратаря Хайкина вылетела из Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» российского вратаря Хайкина проиграл «Спортингу» и вылетел из ЛЧ

«Буде-Глимт», команда российского вратаря Никиты Хайкина, проиграла «Спортингу» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:5 и вылетела из турнира.

Голами в составе португальского клуба отметились Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалеш, Луис Суарес, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес и Рафаэл Нел. Три из них было забито в основное время, оставшиеся — в течение двух дополнительных таймов.

Хайкин в течение матча оформил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов в сезоне, у него 68 спасений. По этому показателю он обошел вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

«Спортинг» обыграл «Буде-Глимт» по сумме двух матчей со счетом 5:0. Португальцы в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют с победителем пары «Арсенал» — «Байер».