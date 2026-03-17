Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин установил рекорд ЛЧ по сейвам за сезон

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний россиянин побил рекорд вратаря «Реала» Тибо Куртуа по ходу второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом». Он совершил 60 сейвов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Хайкин провел 13 матчей Лиги чемпионов в составе «Буде-Глимт». В них он пропустил 19 мячей. В двух играх 30-летний голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее стало известно, что в скором времени Хайкин станет гражданином Норвегии. Он должен получить паспорт этой страны к концу текущей недели.