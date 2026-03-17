Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:59, 17 марта 2026

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов

Владислав Уткин

Фото: Alex Gottschalk / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний россиянин побил рекорд вратаря «Реала» Тибо Куртуа по ходу второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом». Он совершил 60 сейвов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Хайкин провел 13 матчей Лиги чемпионов в составе «Буде-Глимт». В них он пропустил 19 мячей. В двух играх 30-летний голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее стало известно, что в скором времени Хайкин станет гражданином Норвегии. Он должен получить паспорт этой страны к концу текущей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok