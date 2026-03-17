21:56, 17 марта 2026

Крупнейшие энергетические компании Китая возобновят закупки российской нефти

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Крупнейшие китайские энергетические компании готовятся возобновить закупки российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компании Sinopec и PetroChina уже обратились к поставщикам по поводу возможных закупок. Ожидается, что сделки могут заключить уже в ближайшее время, пока действует 30-дневное ослабление санкций.

Ранее власти США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года». Планируется ли продление разрешения, в Белом доме раскрывать не стали. Многое будет зависеть от динамики перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.

