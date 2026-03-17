Курсы доллара и евро выросли

18:36, 17 марта 2026



ЦБ: Курс доллара на 18 марта составил 81,91 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Курс доллара на 18 марта повышен до 81,9103 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Курс евро составил 93,1557, а юаня — 11,8865 рубля. На 17 марта котировки этих валют достигали 92,6555 и 11,7441 рубля соответственно. Доллар стоил 81,0517 рубля.

Есть прогнозы, что к концу марта доллар в России будет торговаться по 83-84 рубля. Однако эксперты не исключают, что серьезное ухудшение международной обстановки либо усиление санкционного пресса могут довести котировки американской валюты и до 100 рублей.

Ранее, 17 марта, в ходе торгов на бирже Forex курс доллара превысил 83 рубля, а евро подорожал до 95 рублей.

Некоторые аналитики полагают, что во второй половине марта 2026 года доллар продолжит укрепляться к российской валюте и его стоимость может вырасти до 84 рублей.

