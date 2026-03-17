Названо условие подорожания доллара до 100 рублей

Инвестор Виноградов: При усилении санкций доллар может подорожать до 100 рублей

К концу текущего месяца курс доллара в России может составить 83-84 рубля, считает гендиректор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов. Его процитировала «Газета.Ru».

В последних числах апреля котировки американской валюты выйдут на 85-87 рублей. Что касается конца мая, то не исключен курс близкий к 90 рублям.

Впрочем, Виноградов не исключил, что доллар может подорожать и до 100 рублей. Такое случится в ситуации ухудшения международной обстановки либо усиления санкционного давления. Серьезного укрепления российской валюты инвестор пока не прогнозирует.

Ранее сообщалось, что 17 марта в ходе торгов на бирже Forex курс доллара превысил 83 рубля, а евро поднялся до 95 рублей.

До этого прогнозировалось, что в марте максимальный курс доллара может составить 82,5 рубля. Однако некоторые эксперты считают, что во второй половине марта 2026 года доллар способен укрепиться до 84 рублей.