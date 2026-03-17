МакSим рассказала о выступлениях на улице ради еды

Певица МакSим вспомнила, как выступала на улице, чтобы купить воду и лаваш

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала, как, только переехав в Москву, пыталась заработать деньги на еду. Об этом она сообщила в интервью «КП-Екатеринбург».

По словам артистки, в Казани она тогда была уже известной личностью, а в Москве «нужно было все начинать сначала». Впрочем, Абросимова все равно радовалась свободе и легкости, которые обрела.

«Я выступала в переходе. Хватало на лаваш и воду. Для молодого организма этого было достаточно. Выступала по вечерам, днем писала диплом, сидела в библиотеке имени Ленина», — поведала Марина.

Также певица призналась, что во время защиты дипломной работы уже обретенная ею известность помогла в общении с комиссией. «Защитила на пятерку, но к тому времени я уже получила "Золотой диск", была лидером продаж в России», — добавила она.

В январе 2026 года певица МакSим провела гендер-пати на концерте в Тюмени. Артистка провела сольный концерт в этом городе впервые за 17 лет.