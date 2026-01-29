Певица МакSим провела гендер-пати на концерте

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, раскрыла пол ребенка поклонницы на концерте в Тюмени. Об этом сообщает kp.ru.
По информации источника, фанаты попросили Марину провести гендер-пати, передали ей конверт, в котором был написан пол малыша. Во время выступления артистка сообщила, что у пары родится мальчик.
Отмечается, что это выступление МакSим стало первым за последние 17 лет. «Многих местных фанатов я знаю в лицо, они со мной с самого начала пути» — добавила она.
Ранее стало известно, что певица МакSим согласилась выступить в День защитника Отечества за 4 миллиона рублей. Отмечается, что обычно артистка просит за 45-минутное выступление на 500 тысяч рублей больше.