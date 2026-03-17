Международная организация предсказала уровень инфляции в России

ЕАБР: По итогам 2026 года инфляция в России составит 5,5 процента

Высокие процентные ставки и укрепление курса российской валюты оказали сдерживающее влияние на рост цен в 2025 году. К такому выводу пришли авторы макроэкономического обзора на март 2026 года, который выпустил Евразийский банк развития (ЕАБР).

Они напомнили, что инфляция в России устойчиво замедлялась на протяжении прошлого года и составила 5,6 процента к его концу. В начале 2026 года рост цен несколько ускорился — как полагают в банке, в первую очередь из-за срабатывания разовых факторов, в числе которых повышение налогов и индексация тарифов.

Как следствие, в первый месяц 2026 года инфляция достигла шести процентов. Однако оперативные данные февраля свидетельствуют о том, что влияние роста налоговой нагрузки на дальнейшую динамику цен заметно снизился. Кроме того, инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 13,1 процента — это минимальный уровень с ноября 2025 года.

«Ожидаем замедления инфляции по мере исчерпания эффекта разовых факторов. Наш прогноз — 5,5 процента по итогам 2026 года», — считают в ЕАБР.

По прогнозам Банка России, резкое ослабление денежно-кредитной политики чревато взрывным ростом потребительских цен. Иными словами, речь идет о риске гиперинфляции.