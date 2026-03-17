19:44, 17 марта 2026Интернет и СМИ

Популярная блогерша заметила пугающий симптом и попала в больницу

Олег Давыдов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Популярная блогерша из США Микки Бланк заметила у себя пугающий симптом и попала в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Бланк обратилась за медицинской помощью из-за проблем со зрением: у нее начали появляться черные вспышки перед глазом. Врачи провели обследование и выявили у нее небольшое кровоизлияние внутри глаза. «Главное, что у меня не нашли разрыв или отслоение сетчатки, которых действительно надо опасаться», — передает слова блогерши издание.

Медики рассказали, что такое кровоизлияние не представляет серьезной опасности для здоровья, и посоветовали Бланк в ближайшие несколько недель избегать физических нагрузок и резких движений головой, а также не тереть глаза.

Ранее другая популярная американская блогерша Индиа Бэтсон заявила, что пережила выкидыш. По словам Бэтсон, она и ее партнер испытывают одновременно печаль, злость, растерянность и горе.

Микки Бланк ведет аккаунт в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на который подписано более миллиона пользователей. На странице она рассказывает о своей жизни в Нью-Йорке, а также выкладывает фото и видео со звездами, которых она встречает в городе.

