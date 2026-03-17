17:49, 17 марта 2026

«Мисс Россия» раскрыла отношение преподавателей медвуза к ее участию в конкурсах красоты

Юлия Юткина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева рассказала, как преподаватели и одногруппники реагируют на ее модельную карьеру. Их отношение к конкурсам красоты она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Алексеева учится на врача в Пироговском университете. Вместе с этим она участвует в различных международных конкурсах красоты. Так, в 2024 году она вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная», а в 2026-м выиграла в «Мисс БРИКС». «В стенах университета я прежде всего будущий врач, а не "Мисс". Я принципиально никогда не говорю о своих титулах и победах на занятиях», — призналась девушка.

По словам Алексеевой, многие преподаватели даже не подозревают о ее карьере. Кто-то относится к девушке несерьезно, думая, что конкурсы красоты — это только дефиле в купальниках. Некоторые преподаватели искренне радуются успехам студентки.

Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
6 октября 2024
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
Девушка отметила, что одногруппники могут шептаться за ее спиной, однако ее не волнует их мнение. «Если кто-то и пытается подшучивать — это остается вне моего поля зрения. Успешный человек смотрит вперед, а не по сторонам», — объяснила она.

Ранее Валентина Алексеева назвала свое поступление в вуз одним из главных достижений в жизни. В будущем она мечтает стать врачом-онкологом.

