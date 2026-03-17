Москалькова отреагировала на указ Путина о помиловании 23 россиянок

Москалькова: Важно, что среди помилованных есть родственницы бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отреагировала на указ президента России Владимира Путина о помиловании 23 россиянок, назвав важным тот факт, что в этом списке оказались родственницы бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

«Последовательно работаем над тем, чтобы права этой категории граждан находились под особой защитой государства, и видим в данном указе важный шаг по поддержке семей, выполняющих воинский долг», — обозначила омбудсмен.

Москалькова также назвала указ о помиловании женщин действенным механизмом социальной реабилитации.

О том, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, стало известно 17 марта. Подавшая главе государства список на помилование россиянок правозащитница Ева Меркачева назвала указ большим сюрпризом.