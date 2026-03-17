14:17, 17 марта 2026

Подавшая Путину список на помилование правозащитница отреагировала на указ президента

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Правозащитница Ева Меркачева назвала большим сюрпризом помилование президентом России Владимиром Путиным 23 женщин. Об этом член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявила в беседе с изданием «Подъем».

Глава государства согласился рассмотреть список кандидатов на помилование в декабре 2025 года. Перечень он попросил предоставить Меркачеву, которая и выступила с инициативой помиловать ряд россиян, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления.

По словам правозащитницы, она не знает, кого коснулся подписанный Путиным указ, так как в ее списке было больше имен. «Я не помню, сколько там было человек, потому что сначала я его расширяла, а потом мне сказали сделать меньше, чтобы было больше шансов, что он пройдет, — и я сокращала, — поделилась она. — Сначала ждали к Новому году, потом — к 8 Марта. Но вот сейчас — прекрасно».

Меркачева подчеркнула, что была бы рада даже одной помилованной женщине. По ее мнению, женщины и вовсе не должны находиться за решеткой, так как у них некриминальное мышление.

Если у женщины есть дети — все, государство должно четко думать об интересах этих детей. Исключение составляют только случаи, когда женщина совершила преступление против детей

Ева МеркачеваПравозащитница, член СПЧ

О том, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, стало известно 17 марта. Известно, что среди них есть родные участников специальной военной операции и россиянки с детьми.

8 марта 2024 года Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь Международного женского дня. В список попали россиянки с несовершеннолетними детьми, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции. Тогда с предложением также выступила Меркачева.

