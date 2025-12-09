Реклама

17:44, 9 декабря 2025

Путин рассмотрит списки на помилование

Путин попросил Меркачеву направить в Кремль предложения для помилования
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль списки с предложениями по помилованию. Глава государства согласился их рассмотреть в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

Выступая с инициативами по развитию суда присяжных, Меркачева предложила помиловать часть российских заключенных по случаю Нового года. «Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», — сказал Путин.

В ходе диалога с президентом Меркачева уточнила, что речь идет о россиянах, впервые привлеченных к ответственности за нетяжкие ненасильственные преступления.

