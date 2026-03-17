13:08, 17 марта 2026Россия

Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 россиянок

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА Новости

По его словам, среди помилованных родные участников специальной военной операции (СВО) и имеющие детей.

Ранее глава государства помиловал осужденного гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом).

После освобождения Винатье был обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного летом 2025 года в парижском аэропорту по запросу США. Его обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.

