Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 россиянок

Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, среди них родные участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА Новости

По его словам, среди помилованных родные участников специальной военной операции (СВО) и имеющие детей.

Ранее глава государства помиловал осужденного гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом).

После освобождения Винатье был обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного летом 2025 года в парижском аэропорту по запросу США. Его обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.