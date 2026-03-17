Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 17 марта 2026

Москвичей предупредили о падении давления

Синоптик Ильин: Атмосферное давление в ближайшие дни упадет до 750 мм рт. ст.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ближайшие дни атмосферное давление в Москве упадет. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозам метеоролога, в среду, 18 марта, атмосферное давление будет достигать 760 миллиметров ртутного столба. А к пятнице, 20 марта, понизится до 750 миллиметров ртутного столба.

При этом погода в столице будет сухой и солнечной. Столбики термометров покажут от плюс 9 до плюс 14 градусов. «Это, естественно, максимальное значение температуры в разгар дня», — подчеркнул Ильин. В ночные часы температура понизится до нуля — минус четырех градусов Цельсия. Ветер будет слабым, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в выходные погода в Москве сохранится теплой и сухой. Дневные часы столбики термометров будут держаться около отметки плюс 10 градусов, а ночью похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Несмотря на такие резкие перепады температуры в течение дня осадков на протяжении всей недели не предвидится, подчеркнула метеоролог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    Россиян призвали готовиться к аномальному нашествию паразитов

    Продавец попугаев не смогла доказать связь обидных комментариев и падения ее доходов

    ЕС не смог смириться с угрозами Зеленского в адрес Орбана

    В Финляндии оценили возможность бойкота Кубка мира по хоккею из-за допуска России

    Каллас выступила с призывом по ситуации в Ормузском проливе

    Интересовавшийся Министерством обороны россиянин попал под следствие

    Всех российских космонавтов подготовят к полету на РОС

    Москвичей предупредили о сибирских ночах

    Доктор Мясников раскрыл свою единственную радость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok