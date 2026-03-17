Москвичей предупредили о падении давления

Синоптик Ильин: Атмосферное давление в ближайшие дни упадет до 750 мм рт. ст.

В ближайшие дни атмосферное давление в Москве упадет. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозам метеоролога, в среду, 18 марта, атмосферное давление будет достигать 760 миллиметров ртутного столба. А к пятнице, 20 марта, понизится до 750 миллиметров ртутного столба.

При этом погода в столице будет сухой и солнечной. Столбики термометров покажут от плюс 9 до плюс 14 градусов. «Это, естественно, максимальное значение температуры в разгар дня», — подчеркнул Ильин. В ночные часы температура понизится до нуля — минус четырех градусов Цельсия. Ветер будет слабым, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в выходные погода в Москве сохранится теплой и сухой. Дневные часы столбики термометров будут держаться около отметки плюс 10 градусов, а ночью похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Несмотря на такие резкие перепады температуры в течение дня осадков на протяжении всей недели не предвидится, подчеркнула метеоролог.