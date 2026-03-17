Мужчина нашел сбежавшую возлюбленную без признаков жизни в неожиданном месте

В Таиланде мужчина после ссоры нашел труп возлюбленной в шкафу

В Таиланде мужчина обнаружил сбежавшую возлюбленную без признаков жизни в неожиданном месте. Об этом пишет The Thaiger.

Житель Паттайи, которого в СМИ обозначили как Б., поссорился с 27-летней возлюбленной, после чего она съехала из квартиры, где они жили вместе. Мужчина с помощью сервиса iCloud сумел отследить, куда она уехала и отправился туда, чтобы помириться.

Женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Тогда Б. взял у администрации жилого комплекса ключ от комнаты возлюбленной, вошел и нашел ее в шкафу без признаков жизни. Он вызвал скорую, однако помочь тайке было уже невозможно. Полиция не нашла на месте происшествия следов борьбы или применения насилия. Деньги и ценности также были на месте.

Врачи не смогли на месте определить, что случилось с женщиной. Обнаруживший возлюбленную таец находится в шоковом состоянии. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что известного миллионера из Австрии Михаэля Машины не стало при загадочных обстоятельствах. За три дня до случившегося он опубликовал в соцсети фото с индонезийского пляжа.