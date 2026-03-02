Известного миллионера-бодибилдера Машины не стало при загадочных обстоятельствах

Австрийский миллионер Михаэль Машина умер при загадочных обстоятельствах

Известного миллионера из Австрии Михаэля Машины не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Need To Know.

34-летний Машина сделал состояние на торговле недвижимостью. В частности, его компания создала популярное приложение по поиску жилья, которое называли «Tinder для тех, кто ищет квартиру». Кроме того, мужчина был бодибилдером и регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях видео, в которых демонстрировал свои тренировки и роскошный образ жизни.

В 2023 году компания Машины Ruma Estate обанкротилась, после чего он стал реже появляться на людях. Его долги, по данным инсайдеров, составляли около пяти миллионов евро (более 456 миллионов рублей).

О том, что миллионера не стало, сообщили его родители. Причины смерти Машины до сих пор неизвестны. За три дня до случившегося он опубликовал в соцсети фото с индонезийского пляжа. Похороны состоялись 24 февраля в Вене.

