Из жизни
07:00, 2 марта 2026Из жизни

Известного миллионера-бодибилдера Машины не стало при загадочных обстоятельствах

Австрийский миллионер Михаэль Машина умер при загадочных обстоятельствах
Никита Савин
Никита Савин

Фото: shinobi / Shutterstock / Fotodom

Известного миллионера из Австрии Михаэля Машины не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Need To Know.

34-летний Машина сделал состояние на торговле недвижимостью. В частности, его компания создала популярное приложение по поиску жилья, которое называли «Tinder для тех, кто ищет квартиру». Кроме того, мужчина был бодибилдером и регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях видео, в которых демонстрировал свои тренировки и роскошный образ жизни.

В 2023 году компания Машины Ruma Estate обанкротилась, после чего он стал реже появляться на людях. Его долги, по данным инсайдеров, составляли около пяти миллионов евро (более 456 миллионов рублей).

О том, что миллионера не стало, сообщили его родители. Причины смерти Машины до сих пор неизвестны. За три дня до случившегося он опубликовал в соцсети фото с индонезийского пляжа. Похороны состоялись 24 февраля в Вене.

Ранее сообщалось, что в Японии миллионер лишился состояния из-за молодой любовницы и расправился с ней. Девушка вытянула из него более 60 миллионов йен (30 миллионов рублей).

