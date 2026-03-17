Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского в номере роскошного отеля

ABC News: Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой в отеле Crown Towers

Постоялец роскошного отеля в Австралии насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского. Об этом стало известно ABC News.

По данным источника, преступление произошло в декабре 2023 года, однако подробности судебного разбирательства огласили недавно. 34-летняя Элис Роуз МакШер проживала вместе с 44-летним Кэмероном Джоном Пирсоном в номере гостиницы Crown Towers. Пара часта конфликтовала. Во время очередной ссоры женщина заявила, что намерена расстаться с Пирсоном. Мужчина впал в буйство, расправился с сожительницей, а после ранил себя.

Отец женщины заметил, что та перестала выходить на связь, и попросил сотрудников безопасности отеля проверить ее состояние. Пирсон отказался впустить охранников, но они силой проникли в комнату и наткнулись на тело МакШер в ванной. Преступника арестовали. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. «Я убил человека, которого любил. Я знаю, что сделал это», — заявил обвиняемый в суде.

