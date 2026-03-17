18:19, 17 марта 2026

Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского в номере роскошного отеля

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Evgeniya Grande / Shutterstock / Fotodom

Постоялец роскошного отеля в Австралии насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского. Об этом стало известно ABC News.

По данным источника, преступление произошло в декабре 2023 года, однако подробности судебного разбирательства огласили недавно. 34-летняя Элис Роуз МакШер проживала вместе с 44-летним Кэмероном Джоном Пирсоном в номере гостиницы Crown Towers. Пара часта конфликтовала. Во время очередной ссоры женщина заявила, что намерена расстаться с Пирсоном. Мужчина впал в буйство, расправился с сожительницей, а после ранил себя.

Материалы по теме:
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти» Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
12 августа 2019
«Сошел с ума и хочет меня убить» Что скрывается за красивыми фото с отдыха и как отпуск на двоих может превратиться в ад
«Сошел с ума и хочет меня убить»Что скрывается за красивыми фото с отдыха и как отпуск на двоих может превратиться в ад
27 октября 2022

Отец женщины заметил, что та перестала выходить на связь, и попросил сотрудников безопасности отеля проверить ее состояние. Пирсон отказался впустить охранников, но они силой проникли в комнату и наткнулись на тело МакШер в ванной. Преступника арестовали. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. «Я убил человека, которого любил. Я знаю, что сделал это», — заявил обвиняемый в суде.

Ранее стало известно о смерти россиянки в пятизвездочном отеле на популярном курорте. Уточняется, что гражданке России стало плохо после купания в бассейне.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Под машиной россиянки с фамилией Зеленская нашли подозрительный предмет

    Малышева назвала самое глупое действие россиян

    Сестра Димы Билана попросила его перестать помогать ей с карьерой на сцене

    Канадский игрок ХК «Сочи» назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

    Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского в номере роскошного отеля

    Москвичка разрешила аферистам забрать десятки миллионов родительских денег

    В российской квартире найден изрезанный 12-летний школьник

    Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу

    В России заметили риски резкого роста дефицита бюджета

    Все новости
