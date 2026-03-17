На Украине назвали кандидата на пост главкома ВСУ

Шарий: Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя Азова Билецкого

Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить на пост главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) основателя полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«По моей информации, Зеленский решил сделать главкомом… Билецкого. Выдающегося полководца, надо признать. Это всерьез прозвучало на днях из его уст в Офисе», — написал он.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что при подготовке покушения на Билецкого задержали оператора БПЛА. Задержанного подозревают в госизмене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.