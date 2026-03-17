На Украине высказались о возможности Киева помочь Израилю

Береза: Украина может дать Израилю меньше, чем кажется

В вопросах оборонных возможностей Украина может дать Израилю меньше, чем кажется некоторым украинским политикам и блогерам. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в интервью изданию Telegraf.

«Перехватчики дронов из китайских комплектующих Израиль не очень интересует. У них есть [зенитно-ракетный комплекс] SPYDER с ракетами Derby и [лазерная система противоракетной обороны] "Ор Эйтан", которую вряд ли сможет кто-то переплюнуть по цене и эффективности перехвата», — сказал он.

Политик отметил, что сотрудничеству Киева и Тель-Авива может помешать военная концепция Израиля, препятствующая интеграции боевых решений других стран без длительной апробации систем защиты от внешнего воздействия. При этом Береза подчеркнул, что Израиль могут заинтересовать украинские системы идентификации низколетящих акустических сигнатур БПЛА, а также некоторые другие технологические решения.

По мнению Березы, Тель-Авив, в свою очередь, мог бы предоставить Украины радары RADA для противодействия ударным беспилотникам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на предупреждение Ирана о последствиях поддержки Израиля. Он заявил, что Киев не опасается угроз от Тегерана.