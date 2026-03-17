Ценности
11:45, 17 марта 2026

Набор с перекусами для гостей «Оскара» описали фразой «в самолете лучше кормят»

Мария Винар

Кадр: @instylemagazine

Журналисты модного издания InStyle показали набор с перекусами для звездных гостей на кинопремии «Оскар». Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Так, организаторы подготовили каждому гостю небольшую коробку. В нее положили бутылку воды, пачку попкорна и изюм в шоколаде.

Пользователи сети удивились содержанию набора и назвали его скудным. «Предлагать такое знаменитостям — просто безумие», «Закуски для любителей "Оземпика"», «Это так грустно», «Кажется, в голове автора видео слышно разочарование», «Я наделся, что на дне коробки все же будет сэндвич», «В самолете и то лучше кормят», — высказывались юзеры.

В январе прошлого года журналисты Page Six раскрыли содержимое подарка, который получили все номинанты и победители премии «Золотой глобус». Тогда приглашенные на церемонию гости получили путешествие в Финляндию на частном самолете и тур на яхте в Индонезии.

