12:50, 17 марта 2026

Назван главный инструмент Молдавии для возвращения Приднестровья

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Lalandrew / Shutterstock / Fotodom

Молдавия будет использовать экономическое давление для реинтеграции Приднестровья. Об этом сообщает «Европейская правда» (ЕП).

«Через законодательные нормы будут введены единые правила игры с требованием о строгом соблюдении национального права на всей территории страны, в частности фискальных, таможенных и торговых правил», — сказано в материале.

О плане возвращения Приднестровья стало известно из документа, который передал европейским коллегам вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Валериу Кивер. Чиновник посетил Брюссель 12-13 марта.

Отмечается, что документ не является официально утвержденным. Речь идет о проекте, который будет меняться в дальнейшем, но уже сейчас понятно, что западным партнерам Кишинева в нем отведена особая роль. Документ содержит положения о вариантах евроинтеграции Молдавии, в частности речь идет о возможном вступлении в ЕС без Приднестровья, но с его последующей интеграцией.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что членство в Европейском союзе (ЕС) не гарантирует Молдавии безопасность или развитие экономики.

