05:16, 17 марта 2026АвтоЭксклюзив

Назван способ превратить сезонную смену шин в бесплатную диагностику

Специалисты техцентра рассказали, на что нужно обратить внимание при смене шин
Марина Аверкина

Каждый теплый день весны напоминает автомобилистам о приближении смены шин. Что можно проверить в машине, пока она на подъемнике, «Ленте.ру» рассказали автомеханики мультибрендового техцентра E.N.Service. Важная деталь — такая диагностика обойдется совершенно бесплатно, потребуется только время и желание.

Первым делом специалисты рекомендуют обратить внимание на крепеж колес — самое время смазать шпильки (болты). Как правило, ответственные мастера делают это автоматически, но в «горячий» сезон про это могут забыть. Если метизы покрылись сильной коррозией, потребуется замена или обработка специальным составом — «преобразователем». Альтернативой может стать «холодное воронение» — состава для обработки оружия.

Пока колеса демонтированы, легко оценить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок обычно варьируется от 1,5 до 3 миллиметров, однако точные параметры лучше уточнить в руководстве по эксплуатации конкретной модели. Механики советуют также проверить свободный ход плавающей скобы суппорта, слегка покачав ее рукой в перчатке.

С тормозными дисками ситуация чуть сложнее — для точного замера нужен штангенциркуль. Но и без него можно понять о критическом состоянии, если на поверхности есть обширная коррозия. В этом случае дискам точно потребуется чистка специальным составом.

Снятые колеса — отличный повод для тщательной ревизии самих шин. Владельцам стоит проверить остаточную высоту протектора, наличие грыж и сохранность шипов на зимних комплектах. Семилетнему комплекту точно придется искать замену. Специалисты поясняют, что состарившаяся резиновая смесь утрачивает эластичность, что особенно критично для зимних моделей. Основанием для покупки нового комплекта служит и остаточная высота протектора менее 4–5 миллиметров. Для так называемых «липучек» (фрикционных шин) искать замену эксперты советуют уже при достижении 5–6 миллиметров, поскольку множество ламелей напрямую влияют на сцепление.

Автомобилисту стоит поинтересоваться у мастеров шиномонтажа и состоянием дисков. Возможно, после визуального осмотра специалист и не найдет причин для их срочной смены, но порекомендовать обновить к следующему сезону вполне может.

Открытое пространство позволяет без проблем осмотреть состояние шлангов, тормозных цилиндров, пыльников, амортизаторов и подкрылков. Следы подтеканий на корпусе амортизатора укажут на необходимость его замены. Треснувший пыльник привода требует немедленного вмешательства, чтобы грязь не вывела из строя дорогостоящий узел.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала, какие проблемы скрывает частая смена автомобиля.

