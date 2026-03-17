Названа дата прощания с заслуженным артистом России Владимиром Ершовым

Прощание с актером Владимиром Ершовым пройдет 18 марта в Театре на Бронной

Церемония прощания с заслуженным артистом России, актером театра и кино Владимиром Ершовым состоится 18 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сына артиста Ивана Ершова.

«Прощание пройдет в 10:30 в среду в Театре на Бронной», — сообщил собеседник агентства.

Владимир Ершов известен по ролям в культовом сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница» и других. С 1984 года он служил в Театре на Бронной.

О смерти 68-летнего актера стало известно в воскресенье, 15 марта. Причиной смерти, по словам Ивана Ершова, стал инсульт.