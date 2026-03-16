21:20, 16 марта 2026

Названы возможные цели ударов Ирана после сигнала Зеленскому

Полковник Арзанов: Иран может дотянуться баллистическими ракетами до Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В теоретическом плане Иран может дотянуться до территории Украины баллистическими ракетами и поразить центры принятия решений. Таким мнением в беседе с журналистами «МК» поделился член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов.

«Не исключаю, что у иранского руководства хватит на это политической воли», — заявил аналитик, отметив, что иранские официальные лица могли сделать это заявление для того, чтобы «охладить пыл» президента Украины Владимира Зеленского.

По словам полковника, украинский глава пользуется любой возможностью, чтобы продемонстрировать хозяевам в администрации США свою преданность и лояльность. К слову, он говорил о готовности направить специалистов по противовоздушной обороне, которые могут помочь в отражении атак беспилотников Ирана.

Данный факт обозначает, что Киев вступит в вооруженный конфликт с Тегераном на американо-израильской стороне. В таком случае у Ирана действительно будут основания ударить по Украине. «Это может быть удар не по территории Украины. Например, по каким-то активам Украины, по объектам недвижимости ее олигархов и лично Зеленского за рубежом», — добавил Арзанов.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что попытки Владимира Зеленского втянуть Украину в конфликт с Ираном путем отправки военных на Ближний Восток окажутся чреваты международной ответственностью для Киева.

