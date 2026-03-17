Названы защищающие от рака и инфаркта привычки

Аритмолог Голухова: Полноценный сон и отказ от курения защищают от инфаркта

Главный внештатный специалист-аритмолог Минздрава России Елена Голухова рассказала, какие полезные привычки помогают защититься от инфаркта и рака. Их врач перечислила во время выступления на форуме «Здоровое общество», сообщает KP.RU.

Главными принципами здорового образа жизни специалистка назвала полноценный сон, регулярную физическую активность, сбалансированное питание и отказ от курения. Кроме того, по ее словам, важно следить за артериальным давлением, контролировать вес, а также уровень сахара и холестерина в крови.

Голухова отметила, что такие меры помогают предотвратить инфаркты, инсульты и защитить от онкологических заболеваний. Тем не менее, по ее словам, многие люди с болезнями сердца не соблюдают рекомендации врачей даже после хирургических операций. Так, после выписки из стационара бросают курить только 48 процентов пациентов, целевых значений артериального давления достигают 38,6 процента, контролируют холестерин — 17 процентов, а кардиореабилитацию проходят девять процентов.

Врач предупредила, что несоблюдение этих правил ведет к новым сердечным катастрофам и повышает риск летального исхода.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что высокое артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания ухудшают работу мозга. По ее словам, из-за таких состояний нарушается кровоснабжение мозга, что увеличивает риск инсульта.