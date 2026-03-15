Названы способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта

Невролог Демьяновская призвала не игнорировать гипертонию ради здоровья мозга

Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как можно продлить молодость мозга и снизить риск инсульта. Способы сделать это врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Демьяновская объяснила, что на здоровье мозга негативно сказываются гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы. Людям с повышенным артериальным давлением она рекомендовала ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, что соответствует примерно одной чайной ложке, включая соль в готовых продуктах.

Кроме того, важно заниматься кардионагрузками, заверила Демьяновская. По ее словам, полезно даже просто каждый день прогуливаться быстрым шагом. Также важно нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогли снизить давление, Демьяновская призвала обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию.

«Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространенных причин ишемического инсульта — мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг», — добавила врач.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что высокие показатели на тонометре в кабинете врача далеко не всегда являются признаком гипертонии. Как пояснил врач, существует так называемый синдром «белого халата».

