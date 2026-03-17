16:54, 17 марта 2026Силовые структуры

Обманувшие на 106 миллионов рублей юную россиянку аферисты попали на видео

В Москве задержали пособников аферистов, обманувших девушку на 106 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве обманувшие на 106 миллионов рублей 19-летнюю девушку пособники аферистов попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в «МВД Медиа».

На видео показано, как два молодых человека пытаются зайти в подъезд многоквартирного дома.

Ранее потерпевшая рассказала, что с ней связались неизвестные и под видом сотрудников различных организаций выманили код из смс, а после заявили, что от ее имени финансируется противоправная деятельность. Затем ее убедили о необходимости декларирования всего имущества в квартире.

Узнав о двух сейфах с деньгами и драгоценностями, мошенники убедили девушку пустить квартиру их представителей, так как она сама не могла открыть их.

Трое злоумышленников с помощью специнструмента вскрыли сейфы, забрали деньги, ювелирные украшения и несколько дорогих часов, после чего скрылись с места происшествия.

    Последние новости

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Осквернившему памятник в Москве бойцу ММА вынесли приговор

    США объяснили побег американских кораблей из Персидского залива

    Москалькова отреагировала на указ Путина о помиловании 23 россиянок

    В Японии назвали условие возобновления импорта российской нефти

    Пассажиры отказались переплачивать за багаж, нагло вломились в самолет и попались

    Канада ответила на призыв Трампа

    В Чистой Слободе пожаловались на грязный воздух

    Самолет часами кружил над российским городом и сел в другом месте для дозаправки

    Обманувшие на 106 миллионов рублей юную россиянку аферисты попали на видео

    Все новости
