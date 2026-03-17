Обманувшие на 106 миллионов рублей юную россиянку аферисты попали на видео

В Москве задержали пособников аферистов, обманувших девушку на 106 млн рублей

В Москве обманувшие на 106 миллионов рублей 19-летнюю девушку пособники аферистов попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в «МВД Медиа».

На видео показано, как два молодых человека пытаются зайти в подъезд многоквартирного дома.

Ранее потерпевшая рассказала, что с ней связались неизвестные и под видом сотрудников различных организаций выманили код из смс, а после заявили, что от ее имени финансируется противоправная деятельность. Затем ее убедили о необходимости декларирования всего имущества в квартире.

Узнав о двух сейфах с деньгами и драгоценностями, мошенники убедили девушку пустить квартиру их представителей, так как она сама не могла открыть их.

Трое злоумышленников с помощью специнструмента вскрыли сейфы, забрали деньги, ювелирные украшения и несколько дорогих часов, после чего скрылись с места происшествия.