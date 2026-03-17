Обнародованы подробности об открывшем огонь по российским полицейским мужчине

МВД: Стрелявший в полицейских в Крыму мужчина был ранен ответным огнем

В Крыму открывший огонь по прибывшим к нему полицейским 49-летний житель Джанкойского района был ранен ответным огнем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального МВД России.

Как сообщают правоохранители, он не выполнил требования сотрудников полиции о сдаче находящегося при нем огнестрельного оружия, потом бросил в полицейских неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало, и открыл огонь из гладкоствольного ружья.

Он был ранен ответным огнем из табельного оружия. После ранения фигурант поджог свой дом и автомобиль, а потом спрятался в хозяйственной постройке.

Ранее сообщалось, что стрелок ранил четырех силовиков. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательстве на жизнь представителя власти»).

