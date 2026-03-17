Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 17 марта 2026Силовые структуры

Обнародованы подробности об открывшем огонь по российским полицейским мужчине

МВД: Стрелявший в полицейских в Крыму мужчина был ранен ответным огнем
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

В Крыму открывший огонь по прибывшим к нему полицейским 49-летний житель Джанкойского района был ранен ответным огнем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального МВД России.

Как сообщают правоохранители, он не выполнил требования сотрудников полиции о сдаче находящегося при нем огнестрельного оружия, потом бросил в полицейских неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало, и открыл огонь из гладкоствольного ружья.

Он был ранен ответным огнем из табельного оружия. После ранения фигурант поджог свой дом и автомобиль, а потом спрятался в хозяйственной постройке.

Ранее сообщалось, что стрелок ранил четырех силовиков. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательстве на жизнь представителя власти»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

    Еще в одной азиатской стране заявили о намерении купить нефть из России

    Московское метро начали готовить к весне

    Культовый актер поблагодарил Бога за непопадание в файлы Эпштейна

    Мировой экономике спрогнозировали проблемы из-за войны в Иране

    Под Москвой ребенку сломали палец в детсаду на занятии по музыке

    Синоптик назвала срок исчезновения снега в Москве

    В Европе обвинили Зеленского в намеренном заятигивании конфликта

    Отец семерых детей в 61 год ушел на СВО в тайне от семьи

    Набор с перекусами для гостей «Оскара» описали фразой «в самолете лучше кормят»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok