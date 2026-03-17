06:15, 17 марта 2026Интернет и СМИ

Парень решил подбодрить голодных птиц и незамедлительно пожалел об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: EA Given / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником No-Stress-7638 пожаловался, как попытка быть чутким к окружающему миру сыграла с ним злую шутку. Он решил покормить птиц во дворе черствым хлебом, совершенно забыв, что у него целиакия, то есть непереносимость глютена.

«Я разломил хлеб на кусочки и бросил птицам. Большинство с удовольствием ели, но две смотрели на меня и отказывались. Обычно это означает, что они не доверяют еде, и проблему можно решить, откусив кусочек перед тем, как бросить его», — написал автор.

Он откусил немного хлеба, оставив остальное недоверчивым птицам. Проглотив его, он осознал масштабы своей ошибки — при целиакии обычный хлеб вызывает сильнейшую диарею.

«По крайней мере, птицы поели. А вот мне пришлось брать больничный», — посетовал парень.

Ранее стала известная история женщины, которая начала ощущать себя постоянно «пьяной» без употребления спиртного. Обследования показали, что это связано с целиакией.

