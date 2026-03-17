Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 17 марта 2026

Пашинян задумался о полете армян на Луну

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причину, почему граждане республики не летают на Луну. Об этом он заявил на форуме по инновациям в общественном секторе, трансляцию которого вел Armenpress на своем YouTube-канале.

По словам Пашиняна, его однажды поразил факт того, что над американской программой космических полетов «Аполлон» работали около 400 тысяч ученых. Он отметил, что никаких качественных причин в отказе от этого у армян не было.

«Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну. И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов», — заявил глава кабмина.

Ранее Никол Пашинян опубликовал видео, в котором он играет на барабанах в центре хоровода детей. Они выстроились в форме сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok