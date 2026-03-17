Пашинян задумался о полете армян на Луну

Пашинян объяснил причину отсутствия полетов граждан Армении на Луну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причину, почему граждане республики не летают на Луну. Об этом он заявил на форуме по инновациям в общественном секторе, трансляцию которого вел Armenpress на своем YouTube-канале.

По словам Пашиняна, его однажды поразил факт того, что над американской программой космических полетов «Аполлон» работали около 400 тысяч ученых. Он отметил, что никаких качественных причин в отказе от этого у армян не было.

«Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну. И причина одна — отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов», — заявил глава кабмина.

